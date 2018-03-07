В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на президентских выборах за границей

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Член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев рассказал о процессе голосования россиян на президентских выборах за границей.

"Речь идет о голосовании не в целом по стране, а отдельных групп российских избирателей, которые компактно проживают далеко от посольств и генеральных консульств", – пояснил он, передает RT.

По словам Лихачева, в США действует выездное голосование, при котором урны доставляются к избирателям. Он отметил, что россияне активно голосуют в Греции, Южной Осетии и Болгарии.

По данным на 7 марта, голосование проходит уже в 24 государствах, где работают российские избирательные комиссии. Выборы проходят в рамках российского законодательства с соблюдением норм страны пребывания, подчеркнул член ЦИК.

Досрочное голосование проводят в том числе в Абхазии, Австралии, Азербайджане, Болгарии, Бразилии, Индии, Канаде, Коста-Рике и других странах.

Ранее сообщалось, что в выборах президента России примет участие 102-летняя французская баронесса Ирина фон Дрейер. В ноябре 2015 года она получила гражданство РФ.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта.