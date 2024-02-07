Совфед одобрил закон о праве властей регионов запрещать "наливайки"

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Совет Федерации на заседании утвердил законопроект, в рамках которого региональные власти могут запрещать в каждом отдельном субъекте РФ розничную торговлю пивом и некоторыми другими слабоалкогольными напитками в "наливайках", передает ТАСС.

Теперь регионы смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя (пиво, сидр, пуаре, медовуху), включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. При этом исключения на торговлю будут лишь у ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Ранее Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. До этого субъекты могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Принятые до этого меры по регулированию работы "наливаек" были недостаточно эффективными, неполными, поэтому нужно было "навести порядок" в данной сфере, объяснил председатель ГД Вячеслав Володин.

Между тем диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. По ее словам, из-за этого страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. У любителей спиртного часто бывает ожирение печени, отметила эксперт.



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