Советника Байдена Лэндера уличили в издевательствах над подчиненными – СМИ

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14 действующих и бывших сотрудников департамента главного советника Джо Байдена по вопросам науки Эрика Лэндера пожаловались на высмеивания, запугивания и перебивания в ходе выступлений. Об этом стало известно изданию Politico.

По информации газеты, жертвами в основном становились женщины. Как рассказала одна из бывших сотрудниц Рэйчел Уоллес, из-за этого они чувствовали себя уязвимыми и изолированными.

По данному факту в Белом доме в течение двух месяцев велось расследование. Обвинения в адрес Лэндера подтвердились. Ему передали, что Байден относится к этой ситуации серьезно и призывает изменить свое отношение к коллегам.

После чего Лэндер извинился, однако пострадавшим не понравилось, что в отношении него не приняли никаких жестких мер. Они также напомнили, что Байден обещал увольнять начальников за неуважительное отношение к подчиненным.

Ранее президент CNN Джефф Цукер заявил, что уходит в отставку из-за того, что своевременно не уведомил руководство об отношениях с коллегой. Эта информация раскрылась в ходе расследования в отношении экс-телеведущего Криса Куомо.

