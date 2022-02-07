Поклонская приступила к работе на должности замглавы Россотрудничества

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Наталья Поклонская приступила к работе на должности заместителя главы Россотрудничества. Она рассказала ТАСС, что в ее обязанности входит защита прав россиян за рубежом и управление в сфере культуры и искусства.

При этом она отметила, что будет решать задачи без странового деления, в том числе вопросы Украины. Поклонская уточнила, что ей предстоят знакомство с коллективом и решение организационных вопросов. Работа, по ее словам, будет проходить в очном формате.

"У меня уже есть свои наработки, но их нужно немного откорректировать, чтобы обсудить и утвердить с руководителем Россотрудничества (Евгением Примаковым. – Прим. ред.)", – добавила она.

Поклонская также рассказала, что испытывает положительные впечатления от первого рабочего дня в должности заместителя главы Россотрудничества, однако она не стала делать преждевременные выводы, поскольку пока только решаются организационные вопросы.

Вечером 2 февраля был опубликован указ, согласно которому Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества.

Ранее она была назначена послом России в Кабо-Верде, однако позже отказалась от должности, объяснив решение личными причинами.

