В Кремль поступил список желающих вернуться в РФ бизнесменов – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль поступил список предпринимателей, которые скрываются в Великобритании и других странах и хотели бы вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, список будут рассматривать на консультациях с силовыми структурами.

"Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях со структурами силовыми, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам", – сказал Песков.

Список подготовил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он также планирует ходатайствовать о том, чтобы исключить некоторых предпринимателей из списка Интерпола. Титов также отметил, что многие бизнесмены на самом деле "вряд ли что-то нарушили".