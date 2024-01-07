Захарова посоветовала ЕС перед созданием армии задуматься о разработке вакцины от COVID-19

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила призыв вице-премьера Италии Антонио Таяни сформировать армию Евросоюза. Она посоветовала перед этим задуматься о разработке вакцины от коронавируса.

"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами?", – отметила дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, до создания армии необходимо осознать, какое топливо она будет задействовать. В частности, она поинтересовалась, за что Италия платит большие суммы.

"В общую кассу, а по сути Вашингтону, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности", – добавила представитель МИД РФ.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что торговая политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен губительна для Франции. Таким образом он прокомментировал подписание фон дер Ляйен нового соглашения о свободной торговле Евросоюза с Кенией.

По словам политика, французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за экспорта цветов из Кении, которые будут стоить на рынке Франции в разы дешевле местных растений.

Также он заявлял, что Урсула фон дер Ляйен добивается гибели Европы, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Он назвал Украину "крайне коррумпированной страной" и призвал Францию покинуть ЕС, пока не стало "слишком поздно".

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