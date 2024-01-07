Китай введет санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

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Власти Китая введут ответные санкции против пяти компаний США в связи с американскими поставками оружия Тайваню и ограничениями Вашингтона в отношении китайских предприятий и частных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

Уточняется, что ограничительные меры были введены в отношении компаний Alliant Techsystems Operation, BAE Systems Land and Armament, ViaSat, Data Link Solutions и AeroVironment.

В китайском министерстве заявили, что Соединенные Штаты нарушают принцип "одного Китая", продавая оружие Тайваню. Дипломаты также назвали противозаконными американские санкции.

Ранее СМИ сообщали о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время ноябрьского саммита в Сан-Франциско прямо заявил американскому президенту Джо Байдену, что Пекин собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем.

Политолог Сергей Марков сообщил, что США, говоря о войне на Тайване, пытаются добиться изоляции Китая. Он напомнил слова бывшего посла КНР в Вашингтоне Цуй Тянькая о том, что, если Штаты нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР, увеличится риск войны. Однако, по мнению эксперта, война на Тайване невыгодна ни Пекину, ни Вашингтону.