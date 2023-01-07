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Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 13 января, сообщает ТАСС.

"Совет Безопасности ООН 13 января проведет заседание, посвященное Украине. Совещание запланировано на 23:00 (по московскому времени)", – отметили в сообщении.

Тема заседания в сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ООН не стали отвечать на вопрос о том, как в секретариате всемирной организации оценивают решение США, Германии и Франции передать Киеву боевые машины пехоты. В организации отметили, что подобный вопрос уже неоднократно задавали.

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