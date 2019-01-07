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07 января, 23:42

Трамп выступит с экстренным обращением к нации

политика за рубежом

07 января, 23:42

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Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп планирует выступить с обращением к нации по вопросу о безопасности южной границы США. Глава Белого дома объявил, что обратится к соотечественникам во вторник, 8 января.

"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе",− цитирует заявление Трампа РИА Новости. По словам американского лидера, его речь начнут транслировать в 21:00 по времени Восточного побережья США, то есть в 05:00 9 января по московскому времени.

Известно, что Трамп собирается обратиться к американцам по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета. Тем не менее, как рассказал журналист New York Times Майкл Гринбаум, некоторые телеканалы скептических отнеслись к инициативе президента США и даже не хотят выделять ему эфирное время.

политика за рубежом

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