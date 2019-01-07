Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп планирует выступить с обращением к нации по вопросу о безопасности южной границы США. Глава Белого дома объявил, что обратится к соотечественникам во вторник, 8 января.
"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе",− цитирует заявление Трампа РИА Новости. По словам американского лидера, его речь начнут транслировать в 21:00 по времени Восточного побережья США, то есть в 05:00 9 января по московскому времени.
Известно, что Трамп собирается обратиться к американцам по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета. Тем не менее, как рассказал журналист New York Times Майкл Гринбаум, некоторые телеканалы скептических отнеслись к инициативе президента США и даже не хотят выделять ему эфирное время.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.