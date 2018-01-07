Глава ЦИК рассказала о претендентах "с чудинкой"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что в числе подающих документы для участия в президентских выборах есть и кандидаты "с чудинкой". Такое мнение Памфилова высказала в последний день приема документов от самовыдвиженцев.
По словам Памфиловой, на данный момент уведомления о намерении принять участие в выборах президента России в ЦИК подали 67 претендентов, включая 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев.
"Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты", − рассказала Памфилова в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" 7 января.
В воскресенье ЦИК будет до полуночи принимать документы от кандидатов-самовыдвиженцев, передает РИА Новости. При этом кандидаты от партий могут подать документы до 12 января включительно.
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