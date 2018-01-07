Европа и Россия должны "остановить безумство США" − Кадыров

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал Европу вместе с Россией "остановить безумство США", отметив, что Вашингтон стремится создать на территории России горячие точки, чтобы "все полыхало в огне". Об этом Кадыров написал в Telegram.

Как подчеркнул глава Чечни, власти США действуют в трех направлениях, оказывая поддержку оппозиции в Сирии, настаивая на признании Иерусалима столицей Израиля и пытаясь разжечь гражданскую войну в Иране. Кадыров также обратил внимание на "разрушительную политику" США "по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии".

"Власти Соединенных Штатов дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок", − пояснил Кадыров. При этом он отметил, что Владимир Путин неизменно выступает против однополярного мира, и посоветовал европейским странам следовать в этом примеру России.

"Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства", − цитирует Кадырова РИА Новости. В противном случае еще больше государств могут оказаться повергнутыми в хаос, и Европа не станет исключением, добавил глава Чечни.