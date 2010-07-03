Киев заявил о взыскании с "Газпрома" 2 миллиардов долларов

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"Нафтогаз" добился взыскания с "Газпрома" более 2 миллиардов долларов. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев на основе решения Стокгольмского арбитража, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это 45 процентов всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды", – заявил представитель "Нафтогаза".

Взысканную с "Газпрома" сумму передали в государственный бюджет Украины.

Ранее представители "Нафтогаза" подали ходатайство в суд Латвии с просьбой признать и привести в исполнение решение Стокгольмского арбитража по трансферному спору между украинской и российской компаниями. Заседание по этому ходатайству было назначено на апрель 2020 года.

В Стокгольмском арбитраже рассматривалось ходатайство "Нафтогаза" в отношении "Газпрома". Российскую сторону призывали выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить.

