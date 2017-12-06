Путин сможет не участвовать в предвыборных дебатах лично

Фото: ТАСС/Андрей Никольский
Владимир Путин сможет не принимать участия в предвыборных дебатах лично. По закону он имеет право пропускать выступления из-за выполнения должностных обязанностей, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Закон говорит, что в общероссийских теле- и радиодебатах кандидат участвует лично, за исключением случаев, когда он не может участвовать по уважительной причине, в том числе из-за выполнения должностных обязанностей. Тогда вместо него могут участвовать доверенные лица", – цитирует Гришину ТАСС.
Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах 2018 года 6 декабря. Он сделал заявление во время посещения завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства готовы составить лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов от "Партии Роста", журналистки Екатерина Гордон и Ксения Собчак.
От участия отказались премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и экс-министр финансов Алексей Кудрин.
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