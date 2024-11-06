06 ноября, 09:15Политика
Экс-спикер палаты представителей США Пелоси переизбралась в конгресс
Фото: ТАСС/Zuma
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии, пишет Associated Press.
После подсчета 42% бюллетеней в 11-м округе штата Пелоси набирает 81,5% голосов против 18,5% ее соперника от республиканцев Брюса Лоу. Журналисты отмечают, что член палаты представителей Штатов является одной из самых возрастных в палате. В настоящее время ей 84 года.
Кроме выборов в конгресс, в США продолжается подсчет голосов за будущего президента страны. После подсчета 72% бюллетеней кандидат от республиканцев Дональд Трамп получает 51,4% голосов, а его соперница от демократов Камала Харрис – 47,7%. Одно из американских СМИ прогнозирует победу Трампа с вероятностью 88%.
Дональд Трамп лидирует по предварительным результатам голосования в США