Экс-спикер палаты представителей США Пелоси переизбралась в конгресс

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Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии, пишет Associated Press.

После подсчета 42% бюллетеней в 11-м округе штата Пелоси набирает 81,5% голосов против 18,5% ее соперника от республиканцев Брюса Лоу. Журналисты отмечают, что член палаты представителей Штатов является одной из самых возрастных в палате. В настоящее время ей 84 года.

Кроме выборов в конгресс, в США продолжается подсчет голосов за будущего президента страны. После подсчета 72% бюллетеней кандидат от республиканцев Дональд Трамп получает 51,4% голосов, а его соперница от демократов Камала Харрис – 47,7%. Одно из американских СМИ прогнозирует победу Трампа с вероятностью 88%.

