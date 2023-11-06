Лавров заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне

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Англосаксонские силы толкают Ближний Восток к большой войне. Такая линия провоцирует вспышки терроризма и поток беженцев, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Как отметил министр, это прослеживается на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии.

"Другие результаты такой политики – всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи, многомиллионные потоки беженцев", – сказал он.

До этого Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава двух миллионов жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. Глава МИД РФ призвал остановить боевые действия в регионе и объявить гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в гуманитарной блокаде.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа