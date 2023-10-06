Международное сообщество услышало посыл Москвы на полях Генассамблеи ООН

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Международное сообщество услышало и поняло посыл Москвы, который был озвучен на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что слова главы российского МИД Сергея Лаврова на выступлении 20 сентября и позже на пленуме Генассамблеи были абсолютно честными и откровенными.

"Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу. Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч", – цитирует Вершинина РИА Новости.

В ходе общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Лавров заявил, что США и европейские страны берут на себя обязательства и не выполняют их. Он также напомнил слова Владимира Путина о том, что Запад является "империей лжи".



Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН