Захарова заявила, что к спонсировавшим Киев спортсменам примирительного тона не будет

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Спортсмены из РФ, спонсировавшие Украину, могут не рассчитывать на примирительный тон, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может", – передает РИА Новости слова дипломата.

В данном случае они направляют средства на убийство россиян, их детей и бойцов ВС РФ, а также на разрушение гражданской инфраструктуры, пояснила Захарова. По ее словам, никаких терпимости и понимания здесь не может быть.

Ранее бывший игрок московского футбольного клуба "Локомотив" Александр Алиев поддержал украинские войска в Курской области и призвал уничтожить мирное население региона.

Как рассказала мать футболиста, семья не общается с сыном с начала спецоперации на Украине. По ее словам, она не ищет контактов с ним из соображений безопасности.

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело в отношении футболиста.