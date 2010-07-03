Лановой еще раз призвал своих сторонников на выборы в Москве

06 сентября, 21:18
06 сентября, 21:18
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Считанные часы остаются до выборов в Мосгордуму. С наступлением субботы будет объявлен день тишины.В преддверии этого народный артист СССР Василий Лановой прокомментировал телеканалу Москва 24 появление в прессе так называемого списка Ланового – кандидатов в депутаты МГД, которых он поддержал.
"Некий Навальный вычеркнул тех, кто хочет помогать нашему мэру. А для меня этого достаточно, чтобы поддержать этих людей, которых Навальный назвал слишком "провластными". Это и есть список Ланового. Я уверен, что мои единомышленники поддержат этих людей и я за них тоже буду голосовать. И никакой Навальный нам не указ", – рассказал Лановой.
Народный артист также добавил, что избирательный участок, куда он пойдет голосовать, находится в 100 метрах от его дома.
"Теперь за депутатов Мосгордумы я с удовольствием пойду и проголосую", – заключил Лановой.
Ранее сообщалось, что Народный артист СССР Василий Лановой составил свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы в ответ на антисписок Алексея Навального.
"Я хожу на выборы все время, даже иногда вынужден приезжать из других городов, но я это делаю и считаю это необходимым. Есть Родина, есть страна, есть столица, которую я люблю, и есть Театр имени Вахтангова, где нужно быть обязательно!" – заявил Лановой.
В Сети активно обсуждают "список Ланового". Как сообщает сайт "Аргументы и факты", в редакцию пришли сотни писем от жителей столицы, в которых они выражают одобрение опубликованному списку.
Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты МГД включает 225 человек.
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