Свиридов предложил восстановить больницу №6 в Басманном районе столицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов предложил восстановить Городскую клиническую больницу скорой помощи номер 6. Она которая находится в Басманном районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нужно реанимировать больницу, вернуть ее в систему здравоохранения Москвы. Если больнице не нужны все корпуса, давайте дадим какие-то другие виды использования здания. Но я считаю, что больница должна занимать все корпуса", – сказал Свиридов в ходе осмотра территории медицинского учреждения.

Он добавил, что больница существует с XVIII века.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".