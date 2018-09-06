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В мире

06 сентября 2018, 12:02

Свиридов предложил восстановить больницу №6 в Басманном районе столицы

политика выборы мэра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов предложил восстановить Городскую клиническую больницу скорой помощи номер 6. Она которая находится в Басманном районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нужно реанимировать больницу, вернуть ее в систему здравоохранения Москвы. Если больнице не нужны все корпуса, давайте дадим какие-то другие виды использования здания. Но я считаю, что больница должна занимать все корпуса", – сказал Свиридов в ходе осмотра территории медицинского учреждения.

Он добавил, что больница существует с XVIII века.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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