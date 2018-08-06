Эксперт прокомментировал сокращение срока ареста Вышинского

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал сокращение срока ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что в МИД неоднократно называли дело Вышинского "грубым нарушение и посягательством на профессиональную деятельность журналиста". "Неоднократно пытались донести не только до международного сообщества, до правозащитных организаций, что то, что делается с Вышинским, – произвол. Было абсолютно понятно, что подобного рода провокация была инспирирована специально и, скорее всего, одобрение она получила с самого верха", – сказал он.

По мнению эксперта, поэтому "все происходило грубо" и было большое число нестыковок. Он добавил, что украинские власти рассчитывали на определенную реакцию на арест журналиста. Возможно, они хотели поменять украинского режиссера Олега Сенцова на Вышинского.

Журналист находится под арестом на два месяца. Апелляционный суд отказал ему в обжаловании ареста. Вышинского подозревают в государственной измене, ему грозит заключение сроком до 15 лет.

Ранее украинские власти заявили о готовности обменять Вышинского на заключенных украинцев. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.