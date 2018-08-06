06 августа 2018, 17:20
Фото: ТАСС/Интерпресс/Антон Подгайко
Южная Осетия закрывает границу с Грузией с 6 по 9 августа. Границу закроют в связи с годовщиной событий, которые произошли в августе 2008 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности республики.
Как отмечается, границу решили закрыть в целях безопасности во время проведения памятных мероприятий.
Пункты пропуска не будут работать С 20:00 часов 6 августа до с 06:00 9 августа.
В республике 7 августа отметят десятую годовщину конфликта 2008 года.
Ранее сообщалось, что Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. По данным сирийского МИД, республики уже установили между собой дипломатические отношения.
В 2008 году после новой волны конфликта между республиками и Грузией Южная Осетия и Абхазия получили признание независимости от государств-членов ООН. В их числе Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: