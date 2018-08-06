Фото: ТАСС/Интерпресс/Антон Подгайко

Южная Осетия закрывает границу с Грузией с 6 по 9 августа. Границу закроют в связи с годовщиной событий, которые произошли в августе 2008 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности республики.

Как отмечается, границу решили закрыть в целях безопасности во время проведения памятных мероприятий.

Пункты пропуска не будут работать С 20:00 часов 6 августа до с 06:00 9 августа.

В республике 7 августа отметят десятую годовщину конфликта 2008 года.

Ранее сообщалось, что Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. По данным сирийского МИД, республики уже установили между собой дипломатические отношения.

В 2008 году после новой волны конфликта между республиками и Грузией Южная Осетия и Абхазия получили признание независимости от государств-членов ООН. В их числе Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.