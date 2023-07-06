Посольство РФ в Варшаве добивается встречи с задержанным в Польше россиянином

Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий

Российское диппредставительство в Польше принимает меры для получения в польской прокуратуре информации о задержании гражданина РФ Максима Сергеева, которого местные власти обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

По его словам, российские дипломаты просят о встрече с задержанным.

"Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в Национальную прокуратуру Польши с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам", – отметил Ордаш.

Он добавил, что на данный момент какой-либо реакции от Варшавы российская сторона не дождалась. Сотрудники прокуратуры комментировать инцидент по телефону отказались, так как якобы у них отсутствуют соответствующие указания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выразила решительный протест на фоне задержания россиянина в Польше. Она передала слова польского прокурора, который сообщил, что это "14-й случай ареста российских граждан".

До этого стало известно, что хоккеиста из РФ задержали в стране по подозрению в шпионаже. По словам генпрокурора республики Збигнева Зебро, россиянин являлся игроком хоккейного клуба первой лиги.

Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России