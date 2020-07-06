Песков прокомментировал слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

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Заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией способствуют нагнетанию антироссийской истерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он назвал подобные слова абсолютной глупостью. Представитель Кремля отметил, что заявления о войне с Россией не способствуют урегулированию проблемы на юго-востоке Украины.

"Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", – заявил Песков.

Высказывания о возможном вторжении звучали и от эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. В связи с этим, по словам Пескова, он больше не является сотрудником администрации президента.

"Сейчас он таковым не является, является скорее очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", – отметил Песков.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа отметил, что его страна готовится к полномасштабным боевым действиям против России. Он сообщил, что украинский ракетный комплекс "Нептун" может достать до Севастополя. Неижпапа заявил, что Россия способна атаковать Херсонскую область, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма из Днепра.

Бывший первый замглавнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов посоветовал Неижпапе не переживать по поводу вероятного конфликта с РФ, сообщает ИА "НСН".

"Что касается командующего, то он говорит все, что может. Пусть успокоится, потому что даже гипотетически этого быть не может. Шанс, что такое произойдет, – 1 к 1000", – заявил Катасонов.

Ранее состоялась встреча политических советников глав государств "нормандской четверки". Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что в Берлине был проведен обстоятельный разговор. В то же время, по его словам, прорыва в переговорах не наблюдалось.