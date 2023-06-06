Эксперт заявил, что цель атаки на Каховскую ГЭС – подтопление позиций ВС РФ

Фото: ТАСС/Экстренные службы Херсонской области

Атака Вооруженных сил Украины на Каховскую ГЭС нацелена на подтопление позиций российской армии, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на военного журналиста Алексея Борзенко.

По его словам, основное тело дамбы не разрушено, в связи с чем можно что-то предпринять с разбитыми заглушками.

"Чем грозит? Не только подтоплением населенных пунктов, откуда жителей можно эвакуировать. Это не столь большая проблема. А вот проблема, если это зальет расположение наших войск – ударные точки, артиллерию, те же самые окопы. Это мы узнаем только к вечеру", – рассказал эксперт.

При этом он успокоил, что даже полное разрушение дамбы не оставит Крым без воды, поскольку есть альтернативные пути водоснабжения полуострова. В то же время количество воды может сократиться.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили об отсутствии угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода.

В администрации округа уверены, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха". Мэр города Владимир Леонтьев, в свою очередь, сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров. Затоплению подверглись прибрежные зоны.

Ночью стало известно о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки назвал терактом ночные удары по Каховской ГЭС, которые привели к разрушению задвижек и сбросу воды. По его словам, последствия случившегося еще будут изучены.

Он сообщил, что во время обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, при этом сама дамба водохранилища не пострадала. В результате были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По словам Леонтьева, все службы находятся на месте происшествия.

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