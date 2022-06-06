Посол США в России заявил, что "отменить" Толстого или Чайковского не получится

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Вычеркнуть историю и забыть о Л. Н. Толстом или П. И. Чайковском не получится. Такое мнение выразил в интервью ТАСС американский посол в Москве Джон Салливан.

"Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского. Я все-таки лучше думаю о культурных связях между нашими людьми и нашими странами", – отметил Салливан.

При этом, как пояснил политик, на то, чтобы восстановить разрушенное сегодняшним конфликтом на Украине, потребуется достаточно много сил.

По словам Салливана, прекращение сотрудничества в сфере культуры между РФ и Соединенными Штатами его действительно огорчает.

Американский посол также обратил внимание на то, что, когда он в первый раз прибыл в российскую столицу в 1989 году, товары из Америки являлись чем-то необычным.

"Когда же я приехал сюда 30 лет спустя, они уже были совершенно обычными, а теперь американские товары скоро снова станут чем-то инородным", – заявил Салливан.

3 июня российское министерство иностранных дел проинформировало американскую сторону о прекращении сотрудничества в области культуры, науки, образования и средств массовой информации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что американской стороной была начата война по дискредитации культуры России. В частности, по ее словам, агрессия Соединенных Штатов ударила по наследию отечественных представителей искусства.

Отношения с США осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.