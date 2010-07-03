Эксперт высказался о планах США направить авианосную группу как сигнал Ирану

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Намерение Соединенных Штатов Америки направить авианосную ударную группу в качестве сигнала Ирану прокомментировал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, передает RT.

Эксперт полагает, что речь идет об очередном акте демонстрации силы. Блохин напомнил, что американцы уже почти 40 лет одержимы идеей смены режима в Иране.

"Это делается для того, чтобы показать силу, некую солидарность с оппозицией внутри Ирана", – добавил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану.

