Израиль и Палестина прекращают огонь

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Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Договоренность о перемирии начала действовать 6 мая в 4:30 по московскому времени.

С начала мая Палестина выпустила по югу Израиля почти 600 ракет и мин. Израиль, в свою очередь, нанес удары по 300 целям в секторе Газа. На территории Израиля погибли четыре человека, с палестинской стороны – 25 человек.

Отмечается, что это столкновение стало самым кровопролитным за 5 лет (с лета 2014 года).

В мае в Израиле пройдет конкурс "Евровидение-2019". У Европейского вещательного союза (EBU) есть план на случай ЧС. Организаторы конкурса заявили, что уделяют особое внимание безопасности и сотрудничают с Израильской корпорацией телерадиовещания и властями страны, а также следят за обстановкой в регионе в целом.