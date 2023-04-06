В Киеве заявили, что мирное урегулирование станет политическим убийством Зеленского

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Предположительное дипломатическое урегулирование противостояния Киева и республик Донбасса стало бы политическим убийством украинского лидера Владимира Зеленского, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на украинские СМИ.

В интервью Данилова спросили, существует ли вероятность вернуть под контроль Украины территорию ДНР и ЛНР, применив при этом дипломатические механизмы.

"Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить", – подчеркнул Данилов.

Вместе с этим секретарь СНБО допустил использование механизмов дипломатии для возвращения Крыма. Однако Данилов подчеркнул, что для этого российская сторона должна покинуть территорию полуострова.

Кроме того, он считает, что Москва якобы пыталась физически устранить президента Украины, но не смогла добиться в этом успеха. По словам Данилова, теперь российская сторона хочет устранить его на политической арене.

Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сипига рассказал, что Украина будет готова к переговорам с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Речь идет о запланированном контрнаступлении Киева. Сипига также поделился, что украинская сторона не исключает взятие Крыма военным путем.

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