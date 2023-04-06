Эксперт прокомментировал слова замглавы МИД Украины о Минских соглашениях

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Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал высказывания замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о Минских соглашениях, сообщает телеканал "360".

По его мнению, очередное заявление Мельника говорит об отсутствии у него "связи с реальностью". Эксперт обратил внимание на то, что именно Украина не выполняла Минские соглашения, потому что не хотела этого.

По словам Дудчака, если бы Берлин хотел что-то сделать для Украины, чтобы навести там порядок, то сделал бы это раньше.

"Можно было бы проявить свое мнение в 2014 году, когда произошел государственный переворот. А дальше Германия вела себя в общем русле отношения западных стран к Украине", – отметил он.

Политолог считает, что ФРГ поддерживала режим, который становился нацистским. Он уверен, что Германия не действовала в интересах России.

"То, что несет этот украинский деятель, называется "адекватность давно покинула чат", – заключил эксперт.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал эгоизм ФРГ одной из причин провала Минских соглашений. По его словам, Берлин не смог разделить собственные интересы и роль нейтрального посредника, первые одержали верх, и в итоге немцы старались не раздражать Москву, вместо того чтобы добиваться выполнения договоренностей.

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