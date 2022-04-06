Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Люксембурга – МИД РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Москва ответит на высылку российского дипломата из Люксембурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн ранее заявил, что деятельность высылаемого дипломата РФ противоречит интересам безопасности страны. Он должен покинуть Люксембург в течение 15 дней.

До этого решение о высылке дипломатов посольства РФ в Осло принял МИД Норвегии. По словам главы ведомства Анникен Хюитфельдт, сотрудники вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Также причиной высылки стали события в Буче Киевской области. Официальный представитель МИД РФ также пообещала ответить на это решение.

Также Захарова заявила, что Запад использует высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки. По ее мнению, западные страны хотят показать кучность своих действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

