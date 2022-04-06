В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Норвегии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Норвегии выслать из страны трех российских дипломатов.

"Россия даст соответствующий ответ", – сказала Захарова ТАСС.

Решение о высылке дипломатов посольства РФ в Осло принял МИД Норвегии. По словам главы ведомства Анникен Хюитфельдт, сотрудники вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Также причиной высылки стали события в Буче Киевской области.

"Естественно, что в такой ситуации мы уделяем повышенное внимание нежелательной российской деятельности в Норвегии", – приводятся в сообщении МИД королевства слова Хюитфельдт.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

