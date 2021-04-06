Госдума утвердила 12 мая датой отчета правительства о работе за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о переносе отчета правительства РФ о работе за 2020 год с апреля на 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Также документ отменяет пленарное заседание палаты 21 апреля. Это день, когда президент огласит послание Федеральному собранию.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата предложит кабмину перенести отчет о работе за 2020 год с 21 апреля из-за совпадения с датой послания президента.
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Состав участников послания президента прорабатывается, мероприятие пройдет очно. Участникам не придется проходить двухнедельный карантин, чтобы попасть на мероприятие.
Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития РФ на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.
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