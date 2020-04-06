США признали "Русское имперское движение" террористической организацией

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США внесли в список террористических группировок организацию "Русское имперское движение". Под ограничения попали лидеры группировки Cтанислав Воробьев, Денис Гареев и Николай Трущалов, сообщает РИА Новости.

Как отметил на брифинге координатор Госдепа по противостоянию терроризму Натан Сейлс, этот шаг является "беспрецедентным", поскольку впервые в список террористических вносится иностранная расистская группировка, проповедующая идеологию "превосходства белой расы".

"Группировка играет важную роль в призывах к европейским и американским единомышленникам объединиться против предполагаемых врагов", – пояснил Сейлс, добавив, что у группировки есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге.

Сейлс рассказал, что двое шведских граждан, которые в 2016 году проходили тренировки в лагере организации, устраивали теракты в Швеции против мигрантов.

Ранее сообщалось, что Госдеп выделит до 10 миллионов долларов на реализацию проектов, направленных на развитие образования в Ираке "по американскому образцу". Получить грант могут иракские вузы американского образца, не имеющие государственного финансирования.