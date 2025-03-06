Захарова заявила, что план Стармера о перемирии на Украине не был официально передан

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Озвученный британским премьером Киром Стармером план перемирия на Украине не был никому официально передан. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Мы о нем знаем только из СМИ", – уточнила дипломат.

По словам Захаровой, Россия понимает, что под словами западных лидеров о временном прекращении огня на Украине скрывается желание передышки и перевооружения для продолжения боевых действий с новой силой.

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер хотят поехать в Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе визита, который может состояться на следующей неделе, планируется предоставить главе Белого дома Дональду Трампу свой вариант урегулирования украинского конфликта, утверждали журналисты.

До этого Макрон совместно со Стармером предложил ввести месячный режим перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине.