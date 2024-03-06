Захарова призвала послов ЕС к ответу по поводу их деятельности в РФ

Фото: 123RF/mesutdogan

Москва ждет разъяснений от всех европейских послов, что они делают на территории РФ и как планируют работать в дальнейшем. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

"Я думаю, что никаким одним представителем, который выйдет где-нибудь в Брюсселе и за них за всех скажет, они не отделаются", – подчеркнула дипломат.

Что касается ухода Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США, Захарова отметила, что она внесла колоссальный вклад в подрыв российско-американских отношений.

"Надо было на созидание направить свои знания о России, а она направила на разрушение двусторонних отношений", – высказалась представитель российского МИД.

По ее мнению, Нуланд способствовала развитию конфликта на Украине. Однако при этом она не была единственной и главной в этом вопросе, подытожила Захарова.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран Евросоюза для разъяснений перед выборами президента РФ, однако они отказались за два дня до встречи. В свою очередь, Захарова отметила, что в связи с этим возникает много вопросов, поскольку дипломаты не выполняют своих функций.

Позже официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано объяснил, что это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны.



Новости мира: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии