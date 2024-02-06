Небензя заявил, что время и цель обстрела Лисичанска были выбраны неслучайно

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Время и цель обстрела города Лисичанска со стороны ВСУ были выбраны неслучайно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Заседание Совета безопасности всемирной организации было созвано по инициативе России.

"Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного", – цитирует Небензю ТАСС.

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что украинские неонацисты намеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день и атаковали чуть ли не единственное место досуга в Лисичанске. По словам Небензи, украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории России.

Кроме того, Небензя отметил, что киевские власти согласуют удары из РСЗО HIMARS с США. По его словам, из-за этого становится очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску.

Российский постпред призвал членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Жители Москвы почтили память погибших при обстреле ВСУ города Лисичанска