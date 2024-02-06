Белорусский посол заявил, что Минск работает с РФ над объединением списков экстремистов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Белоруссия и Россия работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом пишет БелТА со ссылкой на посла республики в Москве Дмитрия Крутого.

Он подчеркнул, что в данном вопросе нужна большая координированность силовых ведомств. По его мнению, в ближайшее время он будет решен. Дипломат заметил, что идея объединения уже не раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух стран.

"У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот – которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России", – объяснил он.

Помимо этого, недоумение вызывает факт того, что в отношении подобных структур или людей, сбежавших в одну из двух стран, в ней не возбуждаются уголовные дела, добавил Крутой.

Ранее посол сообщал, что Россия и Белоруссия решили восстановить семь железнодорожных переездов в сторону портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры.

Между тем президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали план развития Союзного государства на 2024–2026 годы. Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который состоялся 29 января в Санкт-Петербурге.

РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о нарушителях на дорогах