Эксперт оценил решение сената США ввести санкции против союзников Сирии

В Центре политической информации прокомментировали одобрение сенатом США законопроекта, который предполагает введение санкций против Сирии и ее союзников. Генеральный директор Центра Алексей Мухин заявил, что эти санкции предусматривают наказание для стран, восстанавливающих Сирию, разрушенную самими США.
"Цинизм данного решения зашкаливает. Страны, которые пострадают в результате санкционного давления США, должны реагировать соответствующим образом и, скорее всего, стремиться к изоляции Штатов и попыткам сделать так, чтобы они были ограничены в подобного рода действиях", – сказал политолог в комментарии RT.
В этой ситуации нужно привлечь к проблеме американских санкций ООН и другие институты, способные призвать "распоясавшийся" Вашингтон к порядку.
Накануне Сенат США принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, России и Ирана. Документ поддержали 77 из 100 сенаторов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.