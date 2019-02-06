Эксперт оценил решение сената США ввести санкции против союзников Сирии

Фото: depositphotos/etienjones

В Центре политической информации прокомментировали одобрение сенатом США законопроекта, который предполагает введение санкций против Сирии и ее союзников. Генеральный директор Центра Алексей Мухин заявил, что эти санкции предусматривают наказание для стран, восстанавливающих Сирию, разрушенную самими США.

"Цинизм данного решения зашкаливает. Страны, которые пострадают в результате санкционного давления США, должны реагировать соответствующим образом и, скорее всего, стремиться к изоляции Штатов и попыткам сделать так, чтобы они были ограничены в подобного рода действиях", – сказал политолог в комментарии RT.

В этой ситуации нужно привлечь к проблеме американских санкций ООН и другие институты, способные призвать "распоясавшийся" Вашингтон к порядку.

Накануне Сенат США принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, России и Ирана. Документ поддержали 77 из 100 сенаторов.