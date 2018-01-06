Постпред России при ООН рассказал об "аллергии" у США на Иран

06 января 2018, 09:37
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Постпред РФ при ООН США Василий Небензя заявил о наличии у США "аллергии" на Иран. По его словам, из-за этого Вашингтон не способен объективно оценить ситуацию в этой стране и злоупотребляет площадкой Совбеза ООН в своих целях, подрывая авторитет международной организации.
Комментируя созванное по инициативе США заседание СБ ООН, Небензя отметил стремление американских властей призвать мировое сообщество к вмешательству во внутренние дела Ирана. "Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства", − цитирует слова постпреда РФ при ООН РИА Новости.
Российский дипломат также добавил, что Москва не желает участвовать в дестабилизации обстановки в каких-либо странах.
По его мнению, причиной неверной оценки событий в Иране со стороны США является "аллергия" Вашингтона.
Ранее постпред США Никки Хейли вынесла Ирану предупреждение на заседании Совбеза ООН. Она обвинила Тегеран в нарушении прав граждан, заявив, что мировое сообщество будет следить на развитием ситуации в стране и, в случае необходимости, соответствующим образом отреагирует на действия иранских властей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: