Постпред России при ООН рассказал об "аллергии" у США на Иран

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Постпред РФ при ООН США Василий Небензя заявил о наличии у США "аллергии" на Иран. По его словам, из-за этого Вашингтон не способен объективно оценить ситуацию в этой стране и злоупотребляет площадкой Совбеза ООН в своих целях, подрывая авторитет международной организации.

Комментируя созванное по инициативе США заседание СБ ООН, Небензя отметил стремление американских властей призвать мировое сообщество к вмешательству во внутренние дела Ирана. "Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства", − цитирует слова постпреда РФ при ООН РИА Новости.

Российский дипломат также добавил, что Москва не желает участвовать в дестабилизации обстановки в каких-либо странах.

По его мнению, причиной неверной оценки событий в Иране со стороны США является "аллергия" Вашингтона.

Ранее постпред США Никки Хейли вынесла Ирану предупреждение на заседании Совбеза ООН. Она обвинила Тегеран в нарушении прав граждан, заявив, что мировое сообщество будет следить на развитием ситуации в стране и, в случае необходимости, соответствующим образом отреагирует на действия иранских властей.