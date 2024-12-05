Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:35

Политика

В МИД Италии признали, что Зеленскому придется пойти на уступки

Фото: 123RF/wladyslawmus

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью каналу RAI-1, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки в конфликте с РФ ради достижения мира.

"Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если он не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже", – цитирует Таяни ТАСС.

По мнению итальянского министра, мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто в 2025 году.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что команда нового президента США Дональда Трампа разработала три плана, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Один из них, в частности, предполагает создание автономной зоны на востоке Украины.

Вместе с тем российская сторона пока не получала напрямую никаких предложений от команды Трампа по Украине, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, единственное, что есть у Москвы, это публичные заявления, сказанные отдельными людьми из окружения республиканца.

Спецпосланник США Келлог представил план по урегулированию конфликта на Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика