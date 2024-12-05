В МИД Италии признали, что Зеленскому придется пойти на уступки

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Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью каналу RAI-1, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки в конфликте с РФ ради достижения мира.

"Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если он не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже", – цитирует Таяни ТАСС.

По мнению итальянского министра, мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто в 2025 году.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что команда нового президента США Дональда Трампа разработала три плана, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Один из них, в частности, предполагает создание автономной зоны на востоке Украины.

Вместе с тем российская сторона пока не получала напрямую никаких предложений от команды Трампа по Украине, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, единственное, что есть у Москвы, это публичные заявления, сказанные отдельными людьми из окружения республиканца.