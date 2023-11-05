Зеленский заявил о намерении Украины сменить стратегию боевых действий

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует изменить стратегию в конфликте с Россией, военные уже разрабатывают различные планы. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

"Военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар", – заявил он.

Зеленский признал, что часть населения на Западе устала от украинского конфликта, но подчеркнул, что "нет никакой альтернативы" продолжения помощи Киеву. По его мнению, западная военная помощь будет иметь решающее значение в течение предстоящего года.

Кроме того, украинский лидер вновь отверг возможность проведения переговоров с Россией. Он также заявил, что военные операции ВСУ не зашли в тупик.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.



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