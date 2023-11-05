Генерал ВСУ Баранов анонсировал атаки беспилотников на РФ зимой

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Украина хочет активно применять беспилотники этой зимой, атакуя российские регионы. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов, передает британская газета Independent.

По его словам, украинцы планируют извлечь выгоду из опыта, который они накопили за прошлые годы. Они собираются нанести зимой удар по российским регионам, когда боевые действия примут более статичный характер, сказал Баранов.

Он также отметил, что Киев ждет "многочисленные контратаки" со стороны РФ, которые намерены нарушить работу энергетической инфраструктуры. Генерал признал, что Украине боевые действия обходятся дороже.

Кроме того, Баранов призвал западные страны снабжать Киев боеприпасами, несмотря на палестино-израильский конфликт. С его слов, Украина может "добиться успеха", если будет тратить столько же припасов, сколько Россия.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи.

По данным Минобороны РФ, ПВО России сбила 13 ракет. Уточняется, что одна из них смогла повредить находившийся на заводе корабль.

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО