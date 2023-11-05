"Исламский джихад" освободит гражданских заложников в случае временного перемирия – СМИ

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Палестинская группировка "Исламский джихад" может освободить гражданских заложников, если будет введено временное перемирие. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

"Мы освободим гражданских заложников во время временного перемирия, которое сейчас обсуждается", – передал Al-Arabiya, ссылаясь на заявление группировки.

Там отмечено, что группировка сохранит партнерство с Палестинской национальной администрацией (ПНА) при любых дальнейших раскладах.

Ранее сообщалось, что 5 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Как заявил представитель армии Авичай Адраи, ЦАХАЛ разрешит движение по дороге Салах ад-Дина. Он призвал воспользоваться этой возможностью для перемещения к югу от Вади-Газа.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ начал операцию "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств