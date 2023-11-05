Кылычдароглу спустя 13 лет уступил место председателя главной оппозиционной партии Турции

Фото: depositphotos/logeljiri

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии, который занимал на протяжении 13 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе состоявшихся в ночь на воскресенье выборов партийных функционеров в Анкаре Кылычдароглу набрать необходимое количество голосов.

Сообщается, что новым лидером оппозиционной партии стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель.

Ранее стало известно, что главному сопернику Эрдогана на прошедших в мае выборах суммарно грозит до 110 лет тюрьмы. Против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, в большинстве истцом выступает сам Эрдоган. Многие из них были поданы несколько лет назад, в основном по обвинениям о клевете. Например, Кылычдароглу обвиняют в сравнении Эрдогана с Каддафи и Чаушеску. У Кемаля Кылычдароглу, который был депутатом парламента, но не попал в его новый состав, больше нет депутатской неприкосновенности.