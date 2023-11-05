Арестович признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ в конфликте

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обманывал граждан страны, заявляя о быстрой победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Арестович, значительная доля ответственности за веру рядового гражданина Украины в нашу быструю и красивую победу лежит лично на нем.

"Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше", – заявил Арестович.

Он также добавил, что без изменения нынешней государственной политики Киеву придется пойти на подписание аналога Минских соглашений.

Ранее Арестович, покинувший Украину, заявил о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

В начале октября МВД РФ объявило бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных министерства. МВД не уточнило, по какой именно статье ищут Арестовича.