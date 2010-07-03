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Политика

18:01

Конгресс США планирует поддержать Инициативу трех морей

политика за рубежом

Фото: depositphotos/izanbar

В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трех морей, объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщило издание RT.

Новое объединение включает в себя такие страны, как Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Руководители указанных государств впервые встретились на переговорах в 2016 году.

"В идеологии этой структуры усматривается создание коалиции, которая в Европе уравновешивала бы Россию, хотя изначально структура создавалась с целью бизнес-партнерства", – заявил политолог Александр Асафов.

По словам специалиста, российский аспект – один из важных обсуждаемых вопросов в рамках коалиции, поскольку часть стран-участниц зарекомендовали себя как лоялисты США.

Представитель американского конгресса Марси Каптур, автор резолюции о поддержке Инициативы трех морей, указала на необходимость поддержки европейских стран. По словам конгрессмена, Россия использует топливный вопрос для "подрыва демократии" в регионе.

Сообщается, что сотрудничество с новой коалицией планируется развивать в энергетической сфере и в области инфраструктурной взаимосвязанности.

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