Андрей Келин назначен послом РФ в Великобритании

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Указ о назначении Келина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. До назначения специалист занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. Келин также работал в Вене постоянным представителем России при ОБСЕ в 2011-2015 годах.

Ранее пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании занимал Александр Яковенко. На дипломатической службе в МИД СССР специалист состоял с 1976 года. В качестве посла Российской Федерации принимал участие в сессиях Совбеза и Генеральной ассамблеи ООН.