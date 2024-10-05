Границу Сирии с территории Ливана за сутки пересекли 5 615 человек

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5 615 человек пересекли границу Сирии с Ливана за 5 октября, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Олег Игнасюк.

"Центр по примирению враждующих сторон фиксирует ухудшение гуманитарной обстановки", – цитирует его ТАСС.

По данным российского военного, беженцы воспользовались пунктами пропуска "Эль-Арида", "Эль-Джавасия", "Эд-Дабухия", "Джаср-эль-Камар", "Джайдут-Ябус".

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой после начала бомбардировок израильской армии южных районов Ливана. Только за 4 октября жертвами, включая жителей столичного Бейрута, стали 25 человек, а еще 127 получили ранения.

