WSJ: Ракеты Ирана смогли преодолеть ПВО Израиля в ряде мест

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Ракеты Ирана в некоторых местах сумели преодолеть ПВО Израиля и нанесли ущерб. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, Иран при ударе 1 октября использовал для атаки исключительно баллистические ракеты с большей, чем у крылатых ракет, скоростью полета.

В материале приводится анализ, согласно которому, из 180 запущенных Ираном ракет как минимум 32 поразили базу ВВС Израиля Неватим. Кроме того, как минимум одна из ракет упала в нескольких сотнях метров от штаб-квартиры израильской разведывательной службы "Моссад" в Тель-Авиве.

Отмечается, что ракеты-перехватчики, используемые Израилем, значительно дороже и малочисленнее, чем ракеты, запускаемые Ираном, поэтому израильским властям приходится расставлять приоритеты в плане того, какие районы защищать сильнее.

В материале указано, что несмотря на то, что часть иранских ракет достигла своей цели, израильские оборонные способности не были существенно подорваны.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал атаку ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

В свою очередь, военные Израиля пообещали "выбрать время" и ответить на ракетную атаку.