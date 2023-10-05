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Российское посольство в Нидерландах прокомментировало слова главы министерства обороны Голландии Кайсы Оллонгрен о поддержке Украины. По ее словам, это жизненно необходимо для Нидерландов.

Ранее европейский политик заявила, что поддержка Киева является очень дешевым способом добиться того, чтобы Россия перестала быть угрозой для НАТО.

Подобные высказывания из Евросоюза лишь доказывают тот факт, что у западных партнеров никогда не шла речь про европейские ценности или украинский народ, сказано в телеграм-канале посольства в Гааге.

"Речь всегда шла о борьбе с Россией", – указывает посольство.

Поэтому гибель множества человек – это лишь "дешевый способ" обезопасить нидерландских чиновников, заявили в дипмиссии.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft выразил мнение, что Европа и США демонстрируют признаки усталости от конфликта на Украине. Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования правительства еще на 45 дней без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация, отметил он.

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме